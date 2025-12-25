Anastasia hatte es eilig: Weihnachtsbaby in Mittweida geboren

Ein kleiner „Weihnachtswichtel“ überraschte das Klinikum Mittweida. Anastasia Sophia entschied sich für eine vorzeitige Geburt.

Da hatte es jemand aber eilig. Anastasia Sophia hat sich entschieden, pünktlich am Heiligabend das Licht der Welt zu erblicken, statt auf ihren errechneten Geburtstermin zu warten. Das kleine Mädchen kam am 24. Dezember im Klinikum Mittweida zur Welt. „Sie wiegt 2520 Gramm und ist 49 Zentimeter groß“, teilt Ines Schreiber, Sprecherin des...