Anfrageflut in Frankenberg: Nötigung der Verwaltung oder vernünftige Stadtratsarbeit?

Mittweida
Nach der Anfrageflut an das Rathaus sind CDU-Bürgermeister Oliver Gerstner und die AfD-Stadtratsfraktion aneinandergeraten. Was sagen sie? Wie schätzen ein Politologe und das Netz den Fall ein?
Beispiele von Anfragen: Am 11.9.2025 fragte AfD-Fraktionssprecher Jürgen Stein nach der Anzahl der in der Stadt eingeleiteten Bußgeldverfahren aufgrund des Corona-Bußgeldkataloges. Das Rathaus verwies an den zuständigen Landkreis. Am 20.6.2025 wollte Stein die Anzahl der Kirchenaustritte in den Jahren 2022 bis 2024 erfahren. Es waren 33 (2022)...
