Eine Anfrageflut erschwert derzeit die Arbeit der Fachämter im Frankenberger Rathaus.
Eine Anfrageflut erschwert derzeit die Arbeit der Fachämter im Frankenberger Rathaus.
Mittweida
Anfrageflut in Frankenberg: Nötigung der Verwaltung oder vernünftige Stadtratsarbeit?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nach der Anfrageflut an das Rathaus sind CDU-Bürgermeister Oliver Gerstner und die AfD-Stadtratsfraktion aneinandergeraten. Was sagen sie? Wie schätzen ein Politologe und das Netz den Fall ein?

