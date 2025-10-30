Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Arbeitsagentur meldet steigende Arbeitslosenzahlen für Mittelsachsen.
Die Arbeitsagentur meldet steigende Arbeitslosenzahlen für Mittelsachsen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Mittweida
Arbeitslos in Mittelsachsen: Generation Ü50 rückt in den Fokus
Redakteur
Von Jan Leißner
Der Herbst hat keine Entspannung auf dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt gebracht. Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober auf 5,8 Prozent. Die Region Hainichen verzeichnet den größten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Oktober.

Eine Herbstbelebung auf dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt ist im Oktober ausgeblieben. Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum September um 176 auf nun 8927 Frauen und Männer gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 444 mehr. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,8 Prozent.
