Arbeitsmarkt mit Widersprüchen: Mehr Arbeitslose und mehr freie Stellen in Mittelsachsen

Mittweida
Ein 2017 beobachteter Trend ist wieder aktuell bei Arbeitslosenzahlen. Es fallen Jobs weg, aber auch freie Stellen werden gemeldet. Die Arbeitsagentur hat dafür eine Erklärung.
Die Statistiken der mittelsächsischen Arbeitsagentur für den Monat November geben erst mit dem Vergleich zu den Vorjahren Aufschluss über die schwierige Situation auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. So ist die Anzahl der Arbeitslosen im Monat November zwar nur leicht gestiegen. Aber: „Wir hatten seit November 2017 keinen derartigen Anstieg der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.