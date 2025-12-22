Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen

Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?

Eine neue Jobperspektive mit über 50 Jahren – das ist möglich, wie das Beispiel von Dirk Frenzel beweist. Viele Jahre ist er als Berufskraftfahrer im Fernverkehr unterwegs gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen musste er den Job aufgeben, sich einen neuen suchen. Gefunden hat er ihn bei Regiobus Mittelsachsen, hat mit 56 Jahren nochmal einen...