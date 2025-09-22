Archäologie, Malerei, Kurs und Maschine – vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Mittweida
Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis und drum herum ist weit gespannt - er reicht von Stickerei bis zu Musik.
Vortrag in Frankenberg: Lust auf Höhenflüge? Im Rahmen der Sonderausstellung „Luftbilder und Archäologie in Sachsen“ in der Zeitwerkstadt gewährt Stefanie Bilz, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landesamt für Archäologie Sachsen, in ihrem Vortrag faszinierende Einblicke in eine archäologische Erkundungsmethode, die buchstäblich über...
