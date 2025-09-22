Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dank Augmented Reality erstehen in der Ausstellung alte Siedlungen digital wieder auf.
Dank Augmented Reality erstehen in der Ausstellung alte Siedlungen digital wieder auf. Bild: Ingolf Rosendahl
Dank Augmented Reality erstehen in der Ausstellung alte Siedlungen digital wieder auf.
Dank Augmented Reality erstehen in der Ausstellung alte Siedlungen digital wieder auf. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Archäologie, Malerei, Kurs und Maschine – vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis und drum herum ist weit gespannt - er reicht von Stickerei bis zu Musik.

Vortrag in Frankenberg: Lust auf Höhenflüge? Im Rahmen der Sonderausstellung „Luftbilder und Archäologie in Sachsen“ in der Zeitwerkstadt gewährt Stefanie Bilz, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landesamt für Archäologie Sachsen, in ihrem Vortrag faszinierende Einblicke in eine archäologische Erkundungsmethode, die buchstäblich über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.07.2025
2 min.
Historische Ernte, Vogelschießen und Lasershow: So feiert ein Dorf im Altenburger Land 750. Geburtstag
Die „Historische Ernte“ war Teil des Programms zum 750. Jubiläum.
Das Vogelschießen hat in Garbisdorf nahe der sächsischen Grenze Tradition. Doch es ist ein besonderes Jahr.
Eva-Maria Hommel
15.09.2025
2 min.
Sportler, Tanz, Film und Konzert - vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Der Film „13 Steps“ über Edwin Moses (hier mit seinem Sohn Julian).
Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis ist weit gespannt - er reicht von Filmvorführungen bis zu Rockmusik.
Steffen Jankowski
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel