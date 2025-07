Auch ohne Sonne ein Hotspot: Tausende Gäste bei Talsperrenfest in Kriebstein

Das Fest an der Talsperre Kriebstein startete mit Andrang. Bootsparade und Schlagermusik lockten. Das Feuerwerk konzentrierte sich auf die Seebühne.

Auf den ersten Blick ein verhaltener Auftakt, aber gegen 16 Uhr am Samstag schon die Meldung: Der Großparkplatz ist voll - nebst Wiese nebenan. Das traditionelle Fest an der Talsperre Kriebstein hat am Wochenende wieder Tausende Gäste angelockt. Bis Samstagabend mit Livemusik der Pink-Floyd-Tribute-Band waren es laut Zweckverband rund 4500...