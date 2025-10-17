Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wie auch in den vergangenen Jahren (Foto), soll wieder ein Weihnachtsbaum den Markt von Hainichen zieren.
Wie auch in den vergangenen Jahren (Foto), soll wieder ein Weihnachtsbaum den Markt von Hainichen zieren. Bild: Archiv/Falk Bernhardt
Mittweida
Auf dem Markt in Hainichen wird es festlich: Baum und Pyramide kehren im November zurück
Redakteur
Von Manuel Niemann
Auf dem Markt kehrt festliche Stimmung ein: Ab 18. November sorgen Baum und Pyramide für weihnachtliches Flair. Davor wird noch angepackt.

Die dunkle Jahreszeit hat gerade begonnen, da laufen in Hainichen bereits die Vorbereitungen für die Adventszeit an: Anja Krucoski, Mitarbeiterin für Kultur und Sport, sei bereits mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt und den Pyramidenanschub beschäftigt, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD).
