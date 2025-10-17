Auf dem Markt in Hainichen wird es festlich: Baum und Pyramide kehren im November zurück

Mittweida
Auf dem Markt kehrt festliche Stimmung ein: Ab 18. November sorgen Baum und Pyramide für weihnachtliches Flair. Davor wird noch angepackt.
Die dunkle Jahreszeit hat gerade begonnen, da laufen in Hainichen bereits die Vorbereitungen für die Adventszeit an: Anja Krucoski, Mitarbeiterin für Kultur und Sport, sei bereits mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt und den Pyramidenanschub beschäftigt, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD).
