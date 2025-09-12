Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anett Wagner, mobile Verbraucherberaterin, berät am 16. September in Mittweida.
Anett Wagner, mobile Verbraucherberaterin, berät am 16. September in Mittweida. Bild: Susanne Knebel-Scheffler
Anett Wagner, mobile Verbraucherberaterin, berät am 16. September in Mittweida.
Anett Wagner, mobile Verbraucherberaterin, berät am 16. September in Mittweida. Bild: Susanne Knebel-Scheffler
Mittweida
Auf dem Mittweidaer Marktplatz: Verbraucherzentrale berät mobil
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einmal im Monat macht der Bus der Verbraucherzentrale Sachsen Station. Zu was kann man sich beraten lassen und was kostet das?

Die Verbraucherzentrale Sachsen informiert am 16. September auf dem Mittweidaer Marktplatz. 10 bis 13 Uhr ist Beraterin Anett Wagner mit einem Bus vor Ort. Wer einen Flyer mitnehmen oder einen Beratungstermin ausmachen will, kann einfach vorbeischauen. Für eine ausführliche Beratung empfiehlt sich, einen Termin auszumachen. Das geht über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
1 min.
Fichte-Schule in Mittweida wird 125 und öffnet ihre Türen – auch neue Sternwarte lädt ein
Die Fichte-Schule aus der Vogelperspektive.
Die Oberschule mit über 500 Schülerinnen und Schülern empfängt Interessierte zum Blick hinter die Kulissen. Voraus geht eine besondere Projektwoche.
Franziska Bernhardt-Muth
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
11:45 Uhr
1 min.
30 Kurzgeschichten: Autor Ronny Ritze liest in Mittweida aus „Am See“
Ronny Ritze mit einem früheren Werk. Er stellt nun sein Buch „Am See“ vor.
Der Rochlitzer Autor und Schreibtrainer ist im Salon Deckerberg zu Gast.
Franziska Bernhardt-Muth
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
Mehr Artikel