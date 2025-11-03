Auf Rätseltour rund um die Talsperre Kriebstein: Neues Angebot für Kinder geplant

Mittweida
Ohne Handy zu den Höhepunkten an der Talsperre, und das mit kniffeligen Aufgaben – bald soll es eine neue Freizeitaktivität für die Jüngsten an der Talsperre geben.
Auf neue Weise sollen Kinder und ihre älteren Begleiter die Gegend an der Talsperre Kriebstein entdecken können. Geplant ist ein Rätselweg. „Ich habe die Idee aus dem Urlaub mitgebracht“, sagte Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Der Zweckverband zur Talsperre Kriebstein hat die Oschatzer Marketingagentur Maikirschen...
