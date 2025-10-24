Aufbruchstimmung in Hainichen: Ins Logistikzentrum Mittelsachsen kommt endlich wieder Bewegung

Das Hallen des Logistikzentrums in Hainichen standen lange Zeit ungenutzt. Jetzt zieht die Firma Locs aus Pulsnitz dort ein und plant ein modernes Drehkreuz für Lagerung, Transport und Service.

Nach jahrelangem Stillstand kehrt im Logistikzentrum Mittelsachsen (LZM) in Hainichen Leben ein: Die Logistik Consult und Service GmbH (Locs) zieht bis Dezember in drei der sieben riesigen Hallen auf dem Areal direkt an der A 4 ein.