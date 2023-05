Auffahrunfall bei Hainichen: 17.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Autobahn 4 bei Hainichen ist ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Chemnitz etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Hainichen. Ein 69-jähriger Mann war zu dieser Zeit auf dem Abschnitt mit seinem Opel unterwegs. Vor...