Der Rochlitzer Standort des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida (BSZ).
Der Rochlitzer Standort des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida (BSZ).
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida.
Katrin Neumann ist Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida.
Der Mittweidaer Standort des Beruflichen Schulzentrums empfing vor kurzem zum Tag der offenen Tür.
Der Mittweidaer Standort des Beruflichen Schulzentrums empfing vor kurzem zum Tag der offenen Tür.
Mittweida
Aus für Rochlitzer Berufsschule besiegelt? Letzte Ausbildungsgänge ziehen nach Mittweida um
Von Franziska Bernhardt-Muth
Ab August werden Pläne umgesetzt, wonach Sozialassistenten und Erzieher künftig in Mittweida lernen. Für den Komplex in Rochlitz ist derweil eine andere Nutzung im Gespräch.

Vor knapp einem Jahr wurden die Pläne öffentlich, nun werden sie umgesetzt: die zwei Ausbildungsgänge an der Rochlitzer Berufsschule, die zum Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Döbeln-Mittweida gehört und im Amtsdeutsch Schulteil heißt, werden nach Mittweida verlagert.
