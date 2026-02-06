Aus für Rochlitzer Berufsschule besiegelt? Letzte Ausbildungsgänge ziehen nach Mittweida um

Mittweida
Ab August werden Pläne umgesetzt, wonach Sozialassistenten und Erzieher künftig in Mittweida lernen. Für den Komplex in Rochlitz ist derweil eine andere Nutzung im Gespräch.
Vor knapp einem Jahr wurden die Pläne öffentlich, nun werden sie umgesetzt: die zwei Ausbildungsgänge an der Rochlitzer Berufsschule, die zum Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Döbeln-Mittweida gehört und im Amtsdeutsch Schulteil heißt, werden nach Mittweida verlagert.
