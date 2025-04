Aus Gunnersdorf in die ganze Welt - der Siegeszug des Frankenberger Fahrzeugbauers Walter Hunger

Der Begründer der Walter-Hunger-Fahrzeugwerke wäre am 4. April 100 Jahre alt geworden. Nun gibt es ein neues Buch über ihn. Mit vielen bislang unbekannten Fotos. Der Autor kommt in die Zeitwerkstadt.

Eine solche Geschichte kann man sich nicht ausdenken. Ein bedeutender DDR-Industriebetrieb hatte seine Wurzeln in einer Dorfschmiede im 1961 eingemeindeten Frankenberger Ortsteil Gunnersdorf. Hier reparierte Walter Hunger 1946 dies und das. Doch er suchte auch etwas, was er nach dem Krieg erfolgreich an den Mann bringen könnte. Er fand es in...