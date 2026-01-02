Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten

Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.

Als die Explosion in der Nacht zum Neujahrstag seinen Kleintransporter in Teilen zerfetzte, lag Dietmar Uhlemann schon in seinem Haus im Frankenberger Ortsteil Gunnersdorf im Bett. Gegen 1.40 Uhr wurde er vom lauten Knall aufgeschreckt. Seine Enkelin sah, dass die Frontscheibe des in der Grundstückseinfahrt geparkten Transporters auf der...