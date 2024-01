Auto gestreift in Frankenberg - Unfallfahrer weg

Polizei ermittelt den Unfallverursacher nach Zeugenhinweisen.

Frankenberg.

Die Polizei hat einen Autofahrer ermittelt, der in Frankenberg einen anderen Wagen gestreift hatte, sich jedoch nicht um das Begleichen des Schadens kümmerte, sondern verschwand. Geschehen ist der Unfall am Donnerstag, 19.05 Uhr, berichtete die Polizei. Der Mann war mit einem VW auf der Badstraße, der S 203, in Richtung B 169 unterwegs. Dabei geriet der Wagen laut eines Zeugen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der VW streifte dann einen entgegenkommenden Seat, den eine 36-Jährige steuerte. Der Schaden: jeweils etwa 1000 Euro. Ein Zeuge hatte das VW-Kennzeichen der Polizei mitgeteilt. Die Beamten ermittelten den Fahrer, bei dem der Atemalkoholtest 2,16 Promille zeigte. Er musste den Führerschein abgeben. (lk)