Autobahn 4 bei Frankenberg: Volvo geht in Flammen auf

Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen, aber das Fahrzeug ist nicht mehr zu gebrauchen.

Frankenberg.

Ein brennendes Auto hat am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 4 bei Frankenberg für eine Sperrung und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte, war gegen 9.15 Uhr auf der A 4 in Richtung Dresden, im Bereich der Abfahrt Frankenberg, ein Volvo auf dem Standstreifen in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberlichtenau und Frankenberg löschten die Flammen. Das Auto wurde allerdings stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen der Löscharbeiten musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete Schadensangaben lagen zunächst noch nicht vor. (fmu)