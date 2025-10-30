Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr war auf der A 4 bei Frankenberg im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf der A 4 bei Frankenberg im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa
Die Feuerwehr war auf der A 4 bei Frankenberg im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf der A 4 bei Frankenberg im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa
Mittweida
Autobahn 4 bei Frankenberg: Volvo geht in Flammen auf
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen, aber das Fahrzeug ist nicht mehr zu gebrauchen.

Frankenberg.

Ein brennendes Auto hat am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 4 bei Frankenberg für eine Sperrung und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte, war gegen 9.15 Uhr auf der A 4 in Richtung Dresden, im Bereich der Abfahrt Frankenberg, ein Volvo auf dem Standstreifen in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberlichtenau und Frankenberg löschten die Flammen. Das Auto wurde allerdings stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen der Löscharbeiten musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete Schadensangaben lagen zunächst noch nicht vor. (fmu)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
12:11 Uhr
1 min.
Auto brennt aus – Stau auf Autobahn 4 bei Chemnitz
Ein ausgebrannter Volvo sorgte am Donnerstag für Stau auf der A4.
Der Fahrer konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten.
Christian Mathea
02.10.2025
1 min.
Hoher Schaden in Frankenberg: Unbekannte machen sich an Kabeltrommel zu schaffen
Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung in Frankenberg.
Eine Kabeltrommel auf einer Baustelle wurde beschädigt. Noch fehlt von den Verursachern jede Spur.
Franziska Bernhardt-Muth
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel