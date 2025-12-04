Autofahrer streift Jungen auf B 180 und fährt weiter

Bei einem Unfall zwischen Frankenberg und Flöha wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Die Polizei sucht einen weißen Mercedes V-Klasse.

Ein 13-Jähriger Junge ist am Mittwoch auf der Äußeren Altenhainer Straße (B 180) zwischen Frankenberg und Flöha von einem bislang unbekannten Pkw gestreift worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.40 Uhr in Altenhain kurz vor einer Gartenanlage in der Nähe des Bundeswehrgeländes. Der Junge zog sich...