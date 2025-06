Autofahrerin (26) bei Unfall in Hainichener Ortsteil schwer verletzt

Die Frau war auf der Staatsstraße 201 in Richtung Bockendorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihr Seat von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Eine 26-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen im Hainichener Ortsteil Bockendorf schwer verletzt worden. Laut Bericht der Polizeidirektion Chemnitz war die Frau gegen 4.30 Uhr mit einem Pkw Seat auf der Staatsstraße 201 aus Richtung Cunnersdorf kommend in Richtung Bockendorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam der...