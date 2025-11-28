B 169 bei Frankenberg: Wichtige Verbindung wird vor dem Winter nicht mehr fertig

Der Plan war, dass die Fahrbahnerneuerung in diesem Jahr abgeschlossen ist. Doch daraus wird nichts.

Autofahrer und Schüler, die zwischen Hainichen und Frankenberg unterwegs sind, müssen Geduld haben: Die Erneuerung der B 169 dauert länger. Zurzeit wird in Dittersbach zwischen Sachsenburger Weg und „Zum Bahnhof" gebaut. „Der aktuelle Bauabschnitt wird am 12. Dezember abgeschlossen", so Corinna Saring, Sprecherin des Landesamts für...