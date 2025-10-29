Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hier wird noch gebaut: Die B 169 in Dittersbach in Richtung Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Hier wird noch gebaut: Die B 169 in Dittersbach in Richtung Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Bau-Ende verschiebt sich weiter nach hinten
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Zeitplan zur Fahrbahnerneuerung hat sich erneut verändert. Derzeit wird bei Hainichen gearbeitet, dann ist noch einmal Dittersbach an der Reihe.

Nun wird es noch später als ursprünglich geplant: Bis Mitte Dezember dauern voraussichtlich die Arbeiten an der B 169 bei Hainichen und Frankenberg. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Derzeit und noch bis Anfang November wird zwischen dem Hagebaumarkt und der S 201 nach Rossau gebaut. Im Anschluss erfolgen...
