B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Bau-Ende verschiebt sich weiter nach hinten

Mittweida
Der Zeitplan zur Fahrbahnerneuerung hat sich erneut verändert. Derzeit wird bei Hainichen gearbeitet, dann ist noch einmal Dittersbach an der Reihe.
Nun wird es noch später als ursprünglich geplant: Bis Mitte Dezember dauern voraussichtlich die Arbeiten an der B 169 bei Hainichen und Frankenberg. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Derzeit und noch bis Anfang November wird zwischen dem Hagebaumarkt und der S 201 nach Rossau gebaut. Im Anschluss erfolgen...
