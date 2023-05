B 169 in Dittersbach gesperrt: LKW kommt von Fahrbahn ab

Dittersbach.

Am Pfingstsonntag kam ein Lastkraftwagen kurz nach dem Ortseingang Dittersbach aus Richtung Hainichen auf der B169 von der Fahrbahn ab. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war vor Ort. Der polnische Lkw kam nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel um. Der Lkw war mit leeren Paletten beladen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache laufen. Die B169 ist voll gesperrt. Gegen 20 Uhr konnte der Lkw wieder aufgestellt werden, die Straßensperrung musste aber bestehen bleiben. Michael Knoth, Einsatzleiter der Feuerwehr Frankenberg, rechnet unter anderem mit einem Rückstau für Anreisende, die zu "Krach am Bach" fahren. Am Abend ist es auch auf der A 4 zu einem Unfall gekommen, sodass die Autobahn in Richtung Chemnitz voll gesperrt werden musste. (efh)