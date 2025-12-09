Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die B 169 ist in Dittersbach nicht mehr gesperrt.
Die B 169 ist in Dittersbach nicht mehr gesperrt.
Mittweida
B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen wieder offen - Verkehr wird aber noch gebremst
Von Falk Bernhardt
Die Bundesstraße parallel zur A 4 ist zwar nicht ganz fertig, nun aber nicht mehr gesperrt. Auf dem Abschnitt stehen noch Baustellenampeln.

Keine Absperrungen mehr, auch keine Umleitungsschilder. Auf der B 169 zwischen Hainichen und Frankenberg rollt nach vielen Monaten Bauzeit und Sperrung nun wieder der Verkehr. Angekündigt war die Freigabe der Bundesstraße zuletzt für den 12. Dezember, also den Freitag. Im Hainichener Ortsteil Gersdorf wurde auch am Dienstag noch am Straßenrand...
