Von links: die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler.
Von links: die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Matthias Lessing (l.) und Andrea Straßburger schauten sich vor der Reise an, was bis dahin im Waisenhaus geschaffen wurde.
Matthias Lessing (l.) und Andrea Straßburger schauten sich vor der Reise an, was bis dahin im Waisenhaus geschaffen wurde. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Gertrud Köpping feierte im Pflegeheim Lindenhof in Rochlitz 100. Geburtstag.
Gertrud Köpping feierte im Pflegeheim Lindenhof in Rochlitz 100. Geburtstag. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Babyboom, Hilfsmission, Häkelkunst und ein 100. Geburtstag: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Hainichen, Freiberg, Kunnersdorf und Rochlitz.

Hainichen: Die Stadt erlebte von Heiligabend bis in die erste Januarwoche hinein einen seltenen Babyboom: Mit Lasse, Hugo und Mia hatte Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft. „Zuletzt gab es das vor zehn Jahren“, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD). Mit einer Geburt...
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
08:10 Uhr
3 min.
Keine Brille und kaum Tabletten: So feiert Gertrud Köpping in Rochlitz ihren 100. Geburtstag
Gertrud Köpping feierte im Pflegeheim „Lindenblick“ in Rochlitz ihren 100. Geburtstag.
Livemusik, Torte und Blumen vom OB: Gertrud Köpping hat im Pflegeheim „Lindenblick“ eine tolle Feier erlebt. Sie kommt aus dem kleinen Dorf Leutenhain, ihre Geschichte begann vor 100 Jahren in Schlesien.
Falk Bernhardt
13.01.2026
4 min.
Freiberger mit Herz schenken Waisen-Kindern in Indien Hoffnung
Matthias Lessig (l.) und Andrea Straßburger schauten sich vor der Reise an, was bis dahin im Waisenhaus geschaffen wurde.
Andrea Straßburger zieht es in die Ferne. Ihre Reise führt sie 8000 Kilometer weit nach Indien – an einen Ort, an dem ein besonderes Versprechen eingelöst wird.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel