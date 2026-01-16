Babyboom, Hilfsmission, Häkelkunst und ein 100. Geburtstag: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Hainichen, Freiberg, Kunnersdorf und Rochlitz.

Hainichen: Die Stadt erlebte von Heiligabend bis in die erste Januarwoche hinein einen seltenen Babyboom: Mit Lasse, Hugo und Mia hatte Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft. „Zuletzt gab es das vor zehn Jahren“, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD). Mit einer Geburt...