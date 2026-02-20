Bahnhof Mittweida: Das sagen Fahrgäste zu den Umbauplänen der Deutschen Bahn

Mittweida
Dreckige Unterführung, schwierige Zugänge und das Risiko durch die Winterglätte: Stimmen vom Bahnhof Mittweida zeigen, warum ein barrierefreier Umbau längst überfällig ist.
Zwei Aufzüge, erhöhte Bahnsteige, ein neu gebauter Personentunnel: Der barrierefreie Umbau des Mittweidaer Bahnhofs ist nicht mehr nur ein Versprechen. Die Deutsche Bahn befindet sich nach eigener Auskunft in der Entwurfsplanung, die Genehmigungsunterlagen sollen noch in diesem Jahr beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden.
