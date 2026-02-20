Bahnhof Mittweida: Das sagen Fahrgäste zu den Umbauplänen der Deutschen Bahn

MENÜ
Der Bahnhof in Mittweida soll bis 2031 barrierefrei ausgebaut werden. Derzeit stellt er für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder viel Gepäck ein Problem dar.
Der Bahnhof in Mittweida soll bis 2031 barrierefrei ausgebaut werden. Derzeit stellt er für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder viel Gepäck ein Problem dar. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Oksana Kravets (40) pendelt drei Mal die Woche von Döbeln für ihren Deutschunterricht in die Hochschulstadt.
Oksana Kravets (40) pendelt drei Mal die Woche von Döbeln für ihren Deutschunterricht in die Hochschulstadt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Student Justin Rülker (23) aus Freiberg findet den Bahnhof, „weil es eine Überdachung gibt und man zumindest nicht komplett im Freien steht“, in Ordnung. Auch eine öffentliche Toilette sei nicht überall selbstverständlich.
Student Justin Rülker (23) aus Freiberg findet den Bahnhof, „weil es eine Überdachung gibt und man zumindest nicht komplett im Freien steht“, in Ordnung. Auch eine öffentliche Toilette sei nicht überall selbstverständlich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Thomas Böckel kritisiert vor allem die Zugänge zu den Gleisen als nicht mehr zeitgemäß.
Thomas Böckel kritisiert vor allem die Zugänge zu den Gleisen als nicht mehr zeitgemäß. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rosalie Koch (19) nutzt den Mittweidaer Bahnhof täglich auf dem Weg zur Arbeit.
Rosalie Koch (19) nutzt den Mittweidaer Bahnhof täglich auf dem Weg zur Arbeit. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Für Studienabsolventin Mikkeline Brandt (18) stellt der Bahnhof kein Problem dar.
Für Studienabsolventin Mikkeline Brandt (18) stellt der Bahnhof kein Problem dar. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Jens Sarnes ist Sportkoordinator der Stadt Mittweida.
Jens Sarnes ist Sportkoordinator der Stadt Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Regina Voigt ärgert sich über den jahrelangen Stillstand am Bahnhof.
Regina Voigt ärgert sich über den jahrelangen Stillstand am Bahnhof. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Besonders die Unterführung, für die es eine Treppe, aber keine Rampe gibt, wurde bei der Umfrage der „Freien Presse“ kritisiert.
Besonders die Unterführung, für die es eine Treppe, aber keine Rampe gibt, wurde bei der Umfrage der „Freien Presse“ kritisiert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Bahnhof Mittweida: Das sagen Fahrgäste zu den Umbauplänen der Deutschen Bahn
Von Dietmar Thomas und Manuel Niemann
Dreckige Unterführung, schwierige Zugänge und das Risiko durch die Winterglätte: Stimmen vom Bahnhof Mittweida zeigen, warum ein barrierefreier Umbau längst überfällig ist.

Zwei Aufzüge, erhöhte Bahnsteige, ein neu gebauter Personentunnel: Der barrierefreie Umbau des Mittweidaer Bahnhofs ist nicht mehr nur ein Versprechen. Die Deutsche Bahn befindet sich nach eigener Auskunft in der Entwurfsplanung, die Genehmigungsunterlagen sollen noch in diesem Jahr beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden.
