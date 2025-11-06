Bahnverkehr von Mittweida nach Riesa: Ab Freitag gilt Schienenersatzverkehr

Die Mitteldeutsche Regiobahn ist von Gleisarbeiten betroffen: Ab 7. November geht es zwischen Döbeln und Waldheim am Abend nur mit dem Bus weiter.

Mittweida, Döbeln. Wegen Arbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Elsterwerda und Chemnitz kommt es bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ab Freitag bis Mitte November zu geänderten Abfahrtszeiten. Für die Linie RB45 muss vom 7. bis 13. November bei Abfahrten in den Abend- und Nachtstunden zwischen Waldheim und Döbeln Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt werden.

Am 15. November ist bei Abfahrt von Chemnitz um 22.37 Uhr und ab Elsterwerda und 22.13 Uhr zwischen Ostrau und Riesa Schienenersatzverkehr notwendig. Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern ist nur eingeschränkt möglich. (fa)

www.mitteldeutsche-regiobahn.de