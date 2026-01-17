Balancegleis, Breitband und neues Leben fürs Brauereigelände: Was Hainichen 2026 baut

Beim Neujahrsempfang kündigte Dieter Greysinger ein pralles Baupaket an. Das „letzte Stück Wildnis“ soll aus dem Zentrum weichen. Investiert wird auch in Stadtpark, Bibliothek, Breitband und Straßen.

Kurzes Raunen im Neorokokosaal des „Goldenen Löwen“, als Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) beim Neujahrsempfang, den Blick auf die Welt und „politisch stürmische Zeiten“ richtet: Hatten viele gehofft, die USA würden den Krieg in der Ukraine beenden, „sind wir heute schon froh, wenn wir morgens aufwachen und die USA haben...