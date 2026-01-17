Balancegleis, Breitband und neues Leben fürs Brauereigelände: Was Hainichen 2026 baut

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Krätzsch (3.v.l.), Stadtplaner und „Vater des Erfolgs“ bei „Ab in die Mitte“ nahm das Preisgeld von 40.000 Euro für den Begegnungsort am Bahnhof, das „Balancegleis“, entgegen.
Steffen Krätzsch (3.v.l.), Stadtplaner und „Vater des Erfolgs“ bei „Ab in die Mitte“ nahm das Preisgeld von 40.000 Euro für den Begegnungsort am Bahnhof, das „Balancegleis“, entgegen. Bild: Ralf Jerke
Oberbürgermeister Dieter Greysinger erhob mit den Gästen im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal im „Goldenen Löwe“ das Glas auf 2026.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger erhob mit den Gästen im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal im „Goldenen Löwe“ das Glas auf 2026. Bild: Ralf Jerke
Miskus-Geschäftsführer Thomas Kühn führte gemeinsam mit Verena Kermes mit lustigen Einlagen durch den Abend.
Miskus-Geschäftsführer Thomas Kühn führte gemeinsam mit Verena Kermes mit lustigen Einlagen durch den Abend. Bild: Ralf Jerke
Er durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt Hainichen eintragen: Otto Propszt, 38 Jahre Bäcker in der Stadt, aber auch Organisator vom Georgenstraßenfest oder rekordverdächtigen Sportreisen.
Er durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt Hainichen eintragen: Otto Propszt, 38 Jahre Bäcker in der Stadt, aber auch Organisator vom Georgenstraßenfest oder rekordverdächtigen Sportreisen. Bild: Ralf Jerke
Steffen Krätzsch (3.v.l.), Stadtplaner und „Vater des Erfolgs“ bei „Ab in die Mitte“ nahm das Preisgeld von 40.000 Euro für den Begegnungsort am Bahnhof, das „Balancegleis“, entgegen.
Steffen Krätzsch (3.v.l.), Stadtplaner und „Vater des Erfolgs“ bei „Ab in die Mitte“ nahm das Preisgeld von 40.000 Euro für den Begegnungsort am Bahnhof, das „Balancegleis“, entgegen. Bild: Ralf Jerke
Oberbürgermeister Dieter Greysinger erhob mit den Gästen im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal im „Goldenen Löwe“ das Glas auf 2026.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger erhob mit den Gästen im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal im „Goldenen Löwe“ das Glas auf 2026. Bild: Ralf Jerke
Miskus-Geschäftsführer Thomas Kühn führte gemeinsam mit Verena Kermes mit lustigen Einlagen durch den Abend.
Miskus-Geschäftsführer Thomas Kühn führte gemeinsam mit Verena Kermes mit lustigen Einlagen durch den Abend. Bild: Ralf Jerke
Er durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt Hainichen eintragen: Otto Propszt, 38 Jahre Bäcker in der Stadt, aber auch Organisator vom Georgenstraßenfest oder rekordverdächtigen Sportreisen.
Er durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt Hainichen eintragen: Otto Propszt, 38 Jahre Bäcker in der Stadt, aber auch Organisator vom Georgenstraßenfest oder rekordverdächtigen Sportreisen. Bild: Ralf Jerke
Mittweida
Balancegleis, Breitband und neues Leben fürs Brauereigelände: Was Hainichen 2026 baut
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Neujahrsempfang kündigte Dieter Greysinger ein pralles Baupaket an. Das „letzte Stück Wildnis“ soll aus dem Zentrum weichen. Investiert wird auch in Stadtpark, Bibliothek, Breitband und Straßen.

Kurzes Raunen im Neorokokosaal des „Goldenen Löwen“, als Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) beim Neujahrsempfang, den Blick auf die Welt und „politisch stürmische Zeiten“ richtet: Hatten viele gehofft, die USA würden den Krieg in der Ukraine beenden, „sind wir heute schon froh, wenn wir morgens aufwachen und die USA haben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang in Hainichen: Das sind die schönsten Bilder aus dem „Goldenen Löwen“
 19 Bilder
Das „Flying Buffet“ hat sich bewährt: Mitarbeiter der Stadtverwaltung boten wieder Häppchen und Schnittchen vom Tablett. Seit Donnerstag arbeiteten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Schüler der Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule am Empfang und der Essensversorgung.
Zwischen Weltpolitik, Bauplänen und Babyboom: Die Bilder vom Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen“ zeigen, was Hainichen 2026 erwartet.
Manuel Niemann
17:13 Uhr
3 min.
Karlspreis für Draghi - "Großes für Europa geleistet"
Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet (Archivbild).
Als damaliger EZB-Chef rettete Mario Draghi einst "im Alleingang" den Euro. Sein "Whatever it takes" könnte jetzt aber auch das aktuelle Leitmotto einer von Gegnern bedrängten EU sein.
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel