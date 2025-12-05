„Balancegleis“ wird neuer Mittelpunkt von Hainichen - was das mit Harry Potter zu tun hat

Beim Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ hat die Stadt 40.000 Euro Preisgeld abgesahnt. Nun entsteht am Bahnhof ein Areal mit Pumptrack, Fitnessgeräten, Entspannungsmöglichkeiten und einer Prise Magie.

Noch gehört an diesem Dezembertag auf dem Gelände am früheren Güterbahnhof in Hainichen Fantasie dazu, um sich vorzustellen, was hier in den nächsten zwei Jahren verwirklicht werden soll. Aber in der Stadt sind die Pläne konkret: Ein neuer Ort der Begegnung soll geschaffen werden. Damit hat Hainichen beim Städtewettbewerb „Ab in die...