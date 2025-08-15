Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht

23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.

Mit Beginn der Rohbauarbeiten nimmt das neue Bibliotheks- und Archivgebäude der Hochschule Mittweida ab jetzt Form an. Direkt an der Südseite des Campusplatzes entsteht ein markantes Bauwerk mit rund 5300 Quadratmetern Fläche. Die Vorarbeiten - von der Umverlegung von Medien bis zur Sicherung der Baugrube - laufen seit November 2023.