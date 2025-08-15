Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen. Bild: Alexander Maack/Hochschule Mittweida
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen. Bild: Alexander Maack/Hochschule Mittweida
Mittweida
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.

Mit Beginn der Rohbauarbeiten nimmt das neue Bibliotheks- und Archivgebäude der Hochschule Mittweida ab jetzt Form an. Direkt an der Südseite des Campusplatzes entsteht ein markantes Bauwerk mit rund 5300 Quadratmetern Fläche. Die Vorarbeiten - von der Umverlegung von Medien bis zur Sicherung der Baugrube - laufen seit November 2023.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Manuel Niemann
2 min.
14:14 Uhr
2 min.
Die MPT-Insolvenz zeigt: Strukturwandel duldet keinen Aufschub
Meinung
Redakteur
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild).
87 Arbeitsplätze bei MPT in Mittweida sind bedroht, doch das Problem reicht tiefer. Teile der Industrie haben sich zu lange auf alten Erfolgen ausgeruht. Die Folgen tragen nun Belegschaft und Region.
Manuel Niemann
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
15.08.2025
3 min.
Altstadtfest Mittweida: Das sind die schönsten Bilder von der Eröffnung
Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) brauchte nur zwei Schläge für den Fassbieranstich.
Mittweida startet farbenfroh in drei Festtage: Das Altstadtfest hat begonnen! Die schönsten Momente und Impressionen vom Auftakt finden Sie hier.
Julia Czaja, Manuel Niemann
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
Mehr Artikel