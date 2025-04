Baucontainer in Frankenberg aufgebrochen

Die Einbrecher haben Werkzeuge gestohlen. Wie die Täter dabei vorgingen.

Einbrecher haben sich am Donnerstag, 17. April, in Frankenberg eine Baustelle zum Ziel genommen. Die Täter brachen in der Nacht in einen dort stehenden Container ein und machten Beute. Über diesen Fall hat die Polizei berichtet. Die Einbrecher machten sich im Zeitraum zwischen 0.20 und 4 Uhr auf der Baustelle an der Bahnhofstraße zu schaffen....