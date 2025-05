Baumwollspinnerei in Mittweida verwandelt sich in Lofts: „Aus der Garnvorbereitung wird ein Wohnzimmer“

Ehemalige Mitarbeiter der alten Baumwollspinnerei in Mittweida erlebten ein emotionales Wiedersehen. Der Tag der offenen Tür am Samstag verwandelte sich in ein nostalgisches Betriebstreffen.

Meinhard Garten brachte immer Pfannkuchen mit, Rolf Gey wurde zuweilen „Vati" genannt und Angelika Schröter lernte vor 50 Jahren hier ihren Mann kennen: Der Tag der offenen Tür in der alten Baumwollspinnerei in Mittweida wurde am Samstag zu einem Betriebstreffen. Zahlreiche ehemalige Mitarbeiter trafen hier aufeinander, umarmten sich,...