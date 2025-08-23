Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Bedrohung, Missbrauch, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Körperverletzung: Ein 41-jähriger Mann aus Geringswalde soll im Juni 2024 im Krankenhaus Mittweida seinem 2023 geborenen Sohn Antidepressiva in den Apfelmus-Brei gemischt haben, um es ihm zu verabreichen. Das Kleinkind erbrach sich, aber eine geringe Teilmenge gelangte dennoch in seinen Körper. Der Mann steht nun wegen gefährlicher...
