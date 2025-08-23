Bedrohung, Missbrauch, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Körperverletzung: Ein 41-jähriger Mann aus Geringswalde soll im Juni 2024 im Krankenhaus Mittweida seinem 2023 geborenen Sohn Antidepressiva in den Apfelmus-Brei gemischt haben, um es ihm zu verabreichen. Das Kleinkind erbrach sich, aber eine geringe Teilmenge gelangte dennoch in seinen Körper. Der Mann steht nun wegen gefährlicher...
