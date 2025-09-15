Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Harald Göpel (l.) und Ralf Temme mit einem vollelektrischen Laster von Transgourmet.
Harald Göpel (l.) und Ralf Temme mit einem vollelektrischen Laster von Transgourmet. Bild: Ingolf Rosendahl
Harald Göpel (l.) und Ralf Temme mit einem vollelektrischen Laster von Transgourmet.
Harald Göpel (l.) und Ralf Temme mit einem vollelektrischen Laster von Transgourmet. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Berbersdorf an der A 4: Alles von Fleisch bis Fisch - auch per Elektro-Laster
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar liefert Transgourmet schon seit Februar 2025 erfolgreich 25.000 Artikel aus dem neuen Logistikzentrum in Berbersdorf. Doch die 136 Mitarbeiter wollten das jetzt nochmal mit ihren Kunden feiern.

„Wir sind sehr stolz darauf, was wir hier geschaffen haben“, sagte Sven Perschnick. Er hat die regionale Leitung Logistik Süd-Ost bei Transgourmet inne. 29 Millionen Euro hat die Tochter der schweizerischen Coop-Genossenschaft im Gewerbegebiet Berbersdorf an der A 4 investiert. Richtfest war vor 13 Monaten. „Von hier sollen jährlich 26.000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
05.08.2025
3 min.
Warnstreik bei Edeka in Striegistal: Gewerkschaft erhöht Druck im Tarifstreit
Funda Römer (2. v. r.) unterstützte die Kollegen der Edeka Frische-Manufaktur.
Trotz Regens versammelten sich Beschäftigte der Edeka Frische-Manufaktur in Striegistal zum Warnstreik. Weitere Ausstände für mehr Lohn könnten folgen. Sorgt das für Leere in den Frischetheken?
Manuel Niemann
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
22.05.2025
3 min.
Striegistal: Planung für neuen Wohnraum aus einer Hand
Hier werden die Weichen für die Entwicklung der Kommune gestellt: die Gemeindeverwaltung Striegistal in Etzdorf.
Um die absehbare Nachfrage nach neuem Wohnraum decken zu können, plant die Gemeinde Striegistal fast 70 neue Bauplätze. Doch nun spielt auch ein neuer Standort der Feuerwehr eine Rolle.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel