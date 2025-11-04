Bernd-Lutz Lange: Zum letzten Mal in Mittweida zu Gast

Mittweida
Der Autor und Kabarettist aus Leipzig liest unter anderem aus seinem neuen Buch „Café Continental“.
Kabarettist und Autor Bernd-Lutz Lange aus Leipzig ist am 9. November in Mittweida zu Gast. „Es wird die letzte Lesung in Mittweida sein“, sagte Katrin Knobloch, Leiterin der Stadtbibliothek. Die Lesung mit Pause beginnt 17 Uhr in der Sporthalle am Schwanenteich. Bernd-Lutz Lange, heute 81, wuchs in Zwickau auf. Er war Gründungsmitglied des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.