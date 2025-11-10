Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Falk Bernhardt
 12 Bilder
Mittweida
Bernd Wagner feiert 60. Geburtstag: Die Bilder zum Empfang des Striegistaler Bürgermeisters
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Lange Haare sind das Markenzeichen von Bernd Wagner. Seit 1993 ist er hauptamtlicher Bürgermeister – und nun 60 Jahre alt. Wer hat ihm gratuliert?

Das Geburtstagsständchen der Striegistaler Kindergärten hat ihn sichtlich gerührt. Da musste sich Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos) am Montag erst mal hinsetzen. In den Gasthof Hirschbachtal in Pappendorf hatte er zum Geburtstagsemfang geladen, gut 200 Gäste waren dabei – viele Weggefährten, Freunde und auch zahlreiche Bürgermeister...
