Bernd Wagner feiert 60. Geburtstag: Die Bilder zum Empfang des Striegistaler Bürgermeisters

Mittweida
Lange Haare sind das Markenzeichen von Bernd Wagner. Seit 1993 ist er hauptamtlicher Bürgermeister – und nun 60 Jahre alt. Wer hat ihm gratuliert?
Das Geburtstagsständchen der Striegistaler Kindergärten hat ihn sichtlich gerührt. Da musste sich Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos) am Montag erst mal hinsetzen. In den Gasthof Hirschbachtal in Pappendorf hatte er zum Geburtstagsemfang geladen, gut 200 Gäste waren dabei – viele Weggefährten, Freunde und auch zahlreiche Bürgermeister...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.