Berufsausbildung: Jahrgangsbeste aus Mittelsachsen geehrt

Mittweida
Absolventen aus Mittelsachsen gehören zu den Besten ihres Jahrgangs. Ihre Leistungen sind jetzt von der IHK in Chemnitz gewürdigt worden.
Absolventen einer Berufsausbildung aus Mittelsachsen zählen zu den Besten ihres Jahrgangs und sind von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet worden. Dazu zählt mit Amadou Bailo Bah eine angehende Fachkraft für Metalltechnik. Er hat seine Ausbildung bei der LTB Leitungsbau GmbH im Ausbildungszentrum Lichtenberg absolviert. Tommy...
