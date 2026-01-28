Berufsorientierung in Mittelsachsen: 220 Firmen öffnen Türen

220 Betriebe, 180 Berufe: Vom 9. bis 14. März können Schüler in Mittelsachsen ihre Zukunft entdecken.

Rund 220 Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen beteiligen sich an der Woche der offenen Unternehmen und öffnen vom 9. bis 14. März ihre Türen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, an Gymnasien ab Klasse 9, können dabei fast 180 verschiedene Berufe kennenlernen. Über 35 Angebote richten sich gezielt an Studieninteressierte.