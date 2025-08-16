Betrug, Körperverletzung, Diebstahl: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Betrug: Ein 50-jähriger Mann aus Burgstädt soll im August 2021 eine Garage in Chemnitz gemietet und sie im Dezember über das Internet zum Verkauf angeboten haben. Im Anschluss habe er 2200 Euro Verkaufspreis erhalten, sei aber nicht Eigentümer der Garage gewesen. 19. August, 9 Uhr, Sitzungssaal 120. Betrug: Ein 50-jähriger Mann aus Burgstädt soll im August 2021 eine Garage in Chemnitz gemietet und sie im Dezember über das Internet zum Verkauf angeboten haben. Im Anschluss habe er 2200 Euro Verkaufspreis erhalten, sei aber nicht Eigentümer der Garage gewesen. 19. August, 9 Uhr, Sitzungssaal 120.