Betrug, Nötigung, Körperverletzung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Gefährdung: Ein 32-jähriger Mann aus Frankenberg fuhr im Oktober 2024 offenbar übermüdet in Mittweida Auto. Er sei eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall entstand über 23.000 Euro Sachschaden. Nun muss sich der Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. 16. Dezember, 14.45 Uhr, Saal 203. Gefährdung: Ein 32-jähriger Mann aus Frankenberg fuhr im Oktober 2024 offenbar übermüdet in Mittweida Auto. Er sei eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall entstand über 23.000 Euro Sachschaden. Nun muss sich der Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. 16. Dezember, 14.45 Uhr, Saal 203.