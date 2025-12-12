MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Betrug, Nötigung, Körperverletzung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Gefährdung: Ein 32-jähriger Mann aus Frankenberg fuhr im Oktober 2024 offenbar übermüdet in Mittweida Auto. Er sei eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall entstand über 23.000 Euro Sachschaden. Nun muss sich der Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. 16. Dezember, 14.45 Uhr, Saal 203.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.11.2025
3 min.
Sachbeschädigung, Körperverletzung, Waffenverstoß: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
05.12.2025
2 min.
Diebstahl, Körperverletzung, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel