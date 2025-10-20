Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Einbruch in Frankenberg beschäftigte die Polizei. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Ein Einbruch in Frankenberg beschäftigte die Polizei. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Mittweida
Beute in einem Geschäft in Frankenberg gemacht
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diebe drangen am Wochenende in ein Geschäft in Frankenberg ein und stahlen Bargeld.

Am Wochenende, irgendwann in der Zeit zwischen Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr, und Sonntagabend gegen 18.50 Uhr, haben bisher unbekannte Täter oder ein Täter die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Straße An der Autobahn in Frankenberg eingeworfen. Dies meldete die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in ihrem Bericht. Nachdem die...
