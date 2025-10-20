Beute in einem Geschäft in Frankenberg gemacht

Diebe drangen am Wochenende in ein Geschäft in Frankenberg ein und stahlen Bargeld.

Am Wochenende, irgendwann in der Zeit zwischen Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr, und Sonntagabend gegen 18.50 Uhr, haben bisher unbekannte Täter oder ein Täter die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Straße An der Autobahn in Frankenberg eingeworfen. Dies meldete die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in ihrem Bericht. Nachdem die...