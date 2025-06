Biker nach Unfall in Frankenberg leicht verletzt

Eine Autofahrerin hatte einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Biker musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Frankenberg.

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Frankenberg einen Motorradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Biker leicht verletzt. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz Sara Mourao mitteilte, sei eine 60-jährige Volkswagen-Fahrerin gegen 16.25 Uhr auf dem Auenweg unterwegs gewesen. Sie sei anschließend in die Chemnitzer Straße eingebogen. Dabei stieß sie mit dem Kawasaki-Fahrer (51) zusammen, der Vorfahrt hatte. Der Biker stürzte nach dem Zusammenstoß und rutschte gegen einen Renault, der von einer 64-Jährigen gelenkt wurde. Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf knapp 10.000 Euro geschätzt. (kru)