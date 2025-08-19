Bisher 13 Unfalltote in Mittelsachsen im Jahr 2025: Wie Rettungskräfte mit seelischer Belastung umgehen

Wenn Rettungskräfte zu schweren Unfällen gerufen werden, geht es um Leben oder Tod. Nicht jeder Einsatz endet mit einer Rettung. Zwei Rettungssanitäter berichten, wie sie und ihre Kollegen damit umgehen.

Vier Stunden musste die Straße zwischen Schweikershain und Erlau am 5. August gesperrt werden: Ein Kleintransporter war in einer Kurve ins Schleudern geraten, überschlug sich mehrfach und kam im Feld zum Stehen. Die 41-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Vier Stunden musste die Straße zwischen Schweikershain und Erlau am 5. August gesperrt werden: Ein Kleintransporter war in einer Kurve ins Schleudern geraten, überschlug sich mehrfach und kam im Feld zum Stehen. Die 41-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.