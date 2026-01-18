Böhrigen: Rund 500 Tiere bei Rassegeflügelschau

Die 106. Rassegeflügelausstellung des Züchtervereins Arnsdorf und Umgebung fand am Wochenende in Böhrigen statt. Es gab viel zu sehen.

An zwei Tagen drehte sich im Striegistaler Ortsteil Böhrigen alles ums Federvieh. Der Rassegeflügelzüchterverein Arnsdorf und Umgebung hatte zu seiner mittlerweile 106. Ausstellung eingeladen. „Wir haben Glück gehabt, dass so viele Züchter gekommen sind“, so Vereinsvorsitzender Jürgen Harzbecher. Rund 500 Tiere waren zu sehen. „Wir... An zwei Tagen drehte sich im Striegistaler Ortsteil Böhrigen alles ums Federvieh. Der Rassegeflügelzüchterverein Arnsdorf und Umgebung hatte zu seiner mittlerweile 106. Ausstellung eingeladen. „Wir haben Glück gehabt, dass so viele Züchter gekommen sind“, so Vereinsvorsitzender Jürgen Harzbecher. Rund 500 Tiere waren zu sehen. „Wir...