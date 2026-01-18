MENÜ
Karsten Kluge
Karsten Kluge Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Blick in die Schau.
Blick in die Schau. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rumänischer Nackthalstümmler.
Rumänischer Nackthalstümmler. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Vereinsvorsitzender Jürgen Harzbecher
Vereinsvorsitzender Jürgen Harzbecher Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nicole Funke aus Etzdorf hat zur Zeit Hühner, möchte aber auch noch Gänse mit dazu züchten.
Nicole Funke aus Etzdorf hat zur Zeit Hühner, möchte aber auch noch Gänse mit dazu züchten. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Böhrigen: Rund 500 Tiere bei Rassegeflügelschau
Von Dietmar Thomas
Die 106. Rassegeflügelausstellung des Züchtervereins Arnsdorf und Umgebung fand am Wochenende in Böhrigen statt. Es gab viel zu sehen.

An zwei Tagen drehte sich im Striegistaler Ortsteil Böhrigen alles ums Federvieh. Der Rassegeflügelzüchterverein Arnsdorf und Umgebung hatte zu seiner mittlerweile 106. Ausstellung eingeladen. „Wir haben Glück gehabt, dass so viele Züchter gekommen sind“, so Vereinsvorsitzender Jürgen Harzbecher. Rund 500 Tiere waren zu sehen. „Wir...
