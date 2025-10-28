Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Halloween-Fan René Hoch hat in diesem Jahr keine Zeit für die Grusel-Deko.
Halloween-Fan René Hoch hat in diesem Jahr keine Zeit für die Grusel-Deko. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Halloween-Fan René Hoch hat in diesem Jahr keine Zeit für die Grusel-Deko.
Halloween-Fan René Hoch hat in diesem Jahr keine Zeit für die Grusel-Deko. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Böhse Onkelz statt böse Geister: Was ist im Gruseldorf Altmittweida los?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über mehrere Jahre war das Haus an der Dorfstraße in Altmittweida schon eine Woche vor Halloween der Publikumsmagnet. Bis jetzt ist aber noch keine schaurig-schöne Deko zu sehen. Dafür gibt es Gründe.

Sechs Jahre war das Grundstück Dorfstraße 76 in Altmittweida zu Halloween das Ziel der Gruselfans. Da bewegten sich Geister, Puppen, Kürbisse und Skelette – vieles aus den USA importiert. Zeremonienmeister René Hoch freute sich jeden Abend über hunderte Schaulustige. Doch in diesem Jahr sehen diese bislang nichts. Daran wird sich auch bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
19:35 Uhr
2 min.
Kaninchenfieber in Altmittweida: Neugierige strömen zur Ausstellung
In der Halle der Kfz-Werkstatt Stephan Stiegler herrschte jetzt reges Treiben. Denn zahlreiche flauschige Kaninchen waren zu bestaunen.
Alexander Christoph
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
22.10.2025
3 min.
Süßes oder Saures? Fünf Tipps für Halloween in Mittweida und Umgebung
Am 31. Oktober ist Halloween. Rund um Mittweida gibt es spannende Events.
Kürbisse glühen, Nebel kriecht durch Mittweida – mit dem Reformationstag hält auch Halloween Einzug. Die spannendsten Events ab 30. Oktober:
Alisa Marcinkowski
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel