Böhse Onkelz statt böse Geister: Was ist im Gruseldorf Altmittweida los?

Über mehrere Jahre war das Haus an der Dorfstraße in Altmittweida schon eine Woche vor Halloween der Publikumsmagnet. Bis jetzt ist aber noch keine schaurig-schöne Deko zu sehen. Dafür gibt es Gründe.

Sechs Jahre war das Grundstück Dorfstraße 76 in Altmittweida zu Halloween das Ziel der Gruselfans. Da bewegten sich Geister, Puppen, Kürbisse und Skelette – vieles aus den USA importiert. Zeremonienmeister René Hoch freute sich jeden Abend über hunderte Schaulustige. Doch in diesem Jahr sehen diese bislang nichts. Daran wird sich auch bis...