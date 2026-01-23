Böller-Vorfall in Hainichen: Das sagt die Polizei

Zwei Kinder sollen mit einem Böller nach einem Mädchen geworfen haben. Das wird als Versuch der gefährlichen Körperverletzung gewertet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Vorfall in Hainichen, bei dem zwei Jungen Böller nach einem zehnjährigen Mädchen auf dem Heimweg vom Hort geworfen haben sollen, informiert die Polizeidirektion Chemnitz jetzt zum Stand der Ermittlungen. „Der Kriminaldienst des Polizeireviers Mittweida hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen... Nach einem Vorfall in Hainichen, bei dem zwei Jungen Böller nach einem zehnjährigen Mädchen auf dem Heimweg vom Hort geworfen haben sollen, informiert die Polizeidirektion Chemnitz jetzt zum Stand der Ermittlungen. „Der Kriminaldienst des Polizeireviers Mittweida hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen...