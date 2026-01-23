Böller-Vorfall in Hainichen: Das sagt die Polizei

Mittweida
Zwei Kinder sollen mit einem Böller nach einem Mädchen geworfen haben. Das wird als Versuch der gefährlichen Körperverletzung gewertet. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach einem Vorfall in Hainichen, bei dem zwei Jungen Böller nach einem zehnjährigen Mädchen auf dem Heimweg vom Hort geworfen haben sollen, informiert die Polizeidirektion Chemnitz jetzt zum Stand der Ermittlungen. „Der Kriminaldienst des Polizeireviers Mittweida hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.