Brandserie in Döbeln: Mülltonnen in Flammen – Sonnenstudio stark beschädigt

In der Nacht zum Samstag kam es in Döbeln gleich zu zwei Bränden. Zunächst standen Müllbehälter an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Flammen, später ein Altpapiercontainer am Doblinaweg.
Zwei Brände haben in der Nacht zu Samstag, 4. Oktober 2025, in Döbeln für Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus.
