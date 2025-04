Breakdance, Burger und Basteln - So lief das große Angrillen in Hainichen

Das Hoffest des Naturbrennstoffhandels in Hainichen hat am Samstag wieder hunderte Besucher anlockt. Höhepunkte waren die Auftritte der Broken Beat Crew aus Frankenberg.

Staunen, im Takt mitklatschen oder auch gleich mal selbst was probieren: Wenn die Breakdancer der Broken Beat Crew aus Frankenberg loslegen, ist ihnen die volle Aufmerksamkeit sicher- so auch am Samstag beim großen Angrillen des Naturbrennstoffhandels Kretschmann in Hainichen. Zum mittlerweile siebten Hoffest kamen bei freiem Eintritt erneut...