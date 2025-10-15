Breitband-Ausbau in Hainichen: Nach eineinhalb Jahren Pause ist Ende in Sicht

Der Breitbandausbau in Hainichen nimmt wieder Fahrt auf. Nach der Insolvenz des Hauptauftragnehmers steht nun fest, wer die letzten Arbeiten übernimmt – und wann es weitergeht.

Nach rund eineinhalb Jahren Stillstand soll das Hainichener Breitbandprojekt bald abgeschlossen werden. „Wie bitter war die Nachricht, dass der größte Auftraggeber unseres Breitbandprojekts, die Firma Schönertel aus Waldheim, im Juni 2024 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat“, erinnert Oberbürgermeister Dieter... Nach rund eineinhalb Jahren Stillstand soll das Hainichener Breitbandprojekt bald abgeschlossen werden. „Wie bitter war die Nachricht, dass der größte Auftraggeber unseres Breitbandprojekts, die Firma Schönertel aus Waldheim, im Juni 2024 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat“, erinnert Oberbürgermeister Dieter...