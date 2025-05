BSW-Landesvorsitzender eröffnet Büro in Frankenberg

Mit gleich vier Frauen im Stadtrat gilt Frankenberg als BSW-Hochburg. Nun eröffnet der Landeschef sein Büro in der Stadt.

Gleich vier Frauen zogen 2024 für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Stadtrat ein: Romy Mühl, Birgit Mohr, Margret Witzschel-Weinhold und Katja Fischer. Prof. Dr. Jörg Scheibe, vor Jahresfrist noch neu in der Politik, ist nun BSW-Landesvorsitzender und Landtagsvizepräsident. Am 23. Mai öffnet er in Frankenberg sein Büro. Geeignete...