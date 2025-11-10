Buckelpiste und Kopfsteinpflaster: Das sind die Pläne für Mittelsachsens schlechteste Straßen

Überall im Landkreis gibt es sie: Die Routen, die Autofahrer lieber meiden würden. Doch wann soll hier endlich gebaut werden? „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Risse, Löcher, Huckel, Kopfsteinpflaster und das Zeichen „Straßenschäden": Manche Straßen in Mittelsachsen würden Auto- und Mopedfahrer gern meiden, wenn sie könnten. Doch ist Besserung in Sicht? Die Redaktion der „Freien Presse" sowie Leserinnen und Leser haben Vorschläge für sanierungsbedürftige Routen genannt - „Freie...